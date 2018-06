Wenn ein Mann wie AfD-Chef Alexander Gauland Adolf Hitler und die NS-Zeit als "Vogelschiss" in 1.000 Jahren deutscher Geschichte bezeichnet, dann sagt er dies bewusst doppeldeutig: Zum einen, so möchte der rechte Senior natürlich verstanden werden, in einem zeitlichen Rahmen. Da hat Gauland nicht einmal Unrecht. Der Subtext ist natürlich ein anderer: Der Zweite Weltkrieg mit seinen 50 Millionen Toten ist verdammt lange her und sollte einem ansonsten so tadellosen Erfolgsvolk wie den Deutschen nicht länger angekreidet werden. Genauso wenig wie der Holocaust natürlich.