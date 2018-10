München - München ist keine sichere Stadt für Radfahrer – für Fußgänger an vielen Stellen übrigens auch nur bedingt. An Stellen, an denen die verschiedenen Verkehrsteilnehmer aufeinandertreffen, also eigentlich überall, verliert man schnell die Übersicht. (Lesen Sie hier: Sieben Tipps fürs sichere Radeln im Winter)