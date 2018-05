Was wusste der Präsident – und wann? Die beiden Fragen kosteten 1974 den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon in der Watergate-Affäre das Amt. Nun werden sie Horst Seehofer im Zusammenhang mit den Vorkommnissen in der Bremer Bamf-Außenstelle gestellt. Der CSU-Chef bleibt dabei: Er will am 19. April davon erfahren haben (hier der Bericht). Doch die damalige Bremer Behördenchefin Josefa Schmid hatte zuvor schon wochenlang versucht, mit ihm in Kontakt zu treten.