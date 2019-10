Mordvideo wird im Netz geteilt: Jeder erkennt Jana

Weil der Täter seine Wahnsinnstat streamte, bekommen die Opfer aus Halle ein Gesicht. Videos geistern durchs Netz. Auch mir wurde am Mittwochabend unaufgefordert das Tätervideo per WhatsApp geschickt. Eine Frau wird vor der Synagoge mit einer Waffe bedroht. Unerschrocken schaut sie in seine Kamera, gibt ihm zu verstehen, dass er das lassen soll. Dann wird sie eiskalt erschossen. Das Opfer wird identifiziert, indem der Clip veröffentlicht und illegal geteilt wird. Immer mehr meinen, Jana ungepixelt zeigen und gar über sie lästern zu müssen.