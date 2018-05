Zwei Meister treten gegeneinander an, doch nur ein Team steigt in die Dritte Liga auf. Sechzig hat es letztlich geschafft, Saarbrücken steigt nicht auf, nachdem die Saarländer schon in der Saison 2014/15 in der Relegation gescheitert waren. Im Elfmeterschießen wohl gemerkt, gegen die Würzburger Kickers.