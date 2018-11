AZ-Kommentar Raus mit den Moneten!

Na endlich, möchte man sagen: Endlich fließt das Geld. In den vergangenen Jahren hatte man doch den Eindruck, die Stadt hortet ihre Einnahmen ein bisschen zu sehr. Klar: Vorsorgen für schlechte Zeiten, wer weiß, ob die Steuern immer so weitersprudeln – das ist alles verständlich. Die schwäbische Hausfrau macht’s nicht anders. Aber auf dem Geldmarkt gibt es momentan ohnehin keine Zinsen. Mit etwas Pech muss man sogar Negativzinsen bezahlen. Auch der Stadt selbst ist das schon passiert. Deshalb: Raus mit den Moneten und in Betongold investieren.