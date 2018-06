AZ-Kommentar Die Welt im Umbruch: Es gibt kein Zurück

Fakt ist: Im selben Maß, in dem sich die gewohnten Kräfte auf unserem globalisierten Planeten verändern, müssen sich auch unsere Haltung und unser Engagement verändern – in Deutschland und in Europa. Es gibt kein Zurück. Dies zu vermitteln, ist Ex-Außenminister Gabriel in München gelungen. Man kann nur wünschen, dass seine Zuhörer ihre Erkenntnisse möglichst weit verbreiten. Denn: Politische Bildung von Wählern ist der Nährboden einer funktionierenden Demokratie.