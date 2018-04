AZ-Kommentar Party-Saubären in München: Unmögliche Einstellung!

Ella Schön, The Last Witch Hunter, ... TV-Tipps am Sonntag

Die Rechtsberaterin "Ella Schön" (ZDF) setzt sich für eine schwangere Köchin ein und in "The Last Witch Hunter" (RTL) treibt Vin Diesel Dämonen aus. Bei "Grill den Profi" (VOX) messen sich unterdessen wieder hochmotivierte Promis mit Spitzenköchen.