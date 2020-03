Die größte Überraschung des Münchner Wahltages

Trotzdem hat Frank, die sehr akademisch-erfolgreich rüberkommt, es geschafft, ein sehr respektables Ergebnis zu holen. Die Autofahrer-Kampagne, über die die Eliten der Stadt so viel lästerten, war gar nicht so schlecht. Immerhin fühlen sich tatsächlich viele Autofahrer in der Stadt gegängelt – und die anderen Parteien strahlten nie aus, das ernstzunehmen. Am Ende mag ihr auch Söders Krisen-Management in der Corona-Krise ein paar Punkte gebracht haben – und dass manche grüne Klima-Debatte vielen Münchnerin in den Tagen der Virus-Angst seltsam weltfremd vorkommen mag.