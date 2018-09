AZ-Kommentar Nations League: Eine Idee, die ankommt

Dabei ist die Idee gut und kommt auch bei den Spielern richtig gut an. Denn: Jeder Profi präferiert Wettbewerb und keine (meist reichlich überflüssigen) Testspiele. Die Nations League, ausgetragen alle zwei Jahre jeweils im Herbst an sechs Doppelspieltagen, schafft Spannung und durch das europaweite Ligensystem einen Modus, der Auf- und Abstiegskampf provoziert. Testspiele wie am Sonntag gegen Peru, wichtig für nachrückende, junge Spieler, gibt’s ja on top.