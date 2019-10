Kommt jetzt die Zeit von Boateng?

Beim Spiel in Augsburg wurde deutlich, dass Pavard und speziell Hernández aktuell kein internationales Topniveau als Innenverteidiger verkörpern. Und so wird Kovac wohl nicht daran vorbeikommen, in den kommenden Wochen wieder auf Boateng zu setzen. Auf einen Spieler also, den die Klubführung im Spätsommer unbedingt loswerden wollten. Sieht so ein überzeugender Personalplan aus?