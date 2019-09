10 Prozent. So hoch ist der Anteil der Stadträte, die nicht mehr in der Fraktion sind, für die sie die Münchner 2014 gewählt haben. Das ist bizarr. Und im Ergebnis schädlich für die Kommunalpolitik, die bei Wahlbeteiligungen von unter 50 Prozent eh unter dem Desinteresse der Münchner und einer fehlenden Legitimation ächzt. Die ständigen Fraktionswechsel sind Wasser auf den Mühlen all jener, die das Gefühl haben, denen da oben gehe es ja doch nur um sich, es nutzt jenen, die kaum Unterschiede zwischen den Parteien erkennen wollen, letztlich jenen, die glauben, was man wähle, sei am Ende egal.