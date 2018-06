Thomas Müller ist bei der Fußball-WM weit von seiner Bestform entfernt

Und genau das ist Problem: Müller ist ungefährlich wie nie. Wo sind die Läufe in die Räume, die eigentlich nur ein Thomas Müller sieht und nutzt? Wo sind die Aktionen (im Strafraum), die ein Thomas Müller bei den zwei letzten Weltmeisterschaften in zehn Tore ummünzte? In Russland jedenfalls sind sie bislang nicht existent.