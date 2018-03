Die SPD kann 2018 Wahlen gewinnen. Und wie! In Frankfurt am Main wurde SPD-OB Peter Feldmann dieser Tage in der Stichwahl mit mehr als 70 Prozent gewählt. Wie das der eher spröde Kandidat geschafft hat? Mit Inhalten! Und zwar mit linken, die der SPD in reichen Großstädten – also gerade auch in München – gut zu Gesicht stehen. Er will zum Beispiel im Wohnungsbau einen Anteil von 50 Prozent geförderter Wohnungen. Und: Er versprach seinen Wählern einen Mietpreisstopp. In städtischen Wohnungen dürfen die Mieten nur noch um ein Prozent pro Jahr erhöht werden.