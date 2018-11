"Kreuzzug gegen seine oberste Dienstherrin"

Maaßen hat Angela Merkel nicht verziehen, dass sie seine Bedenken in der Flüchtlingspolitik nie ernst genommen hat. Seither führt er einen Kreuzzug gegen seine oberste Dienstherrin. Schutz bot sein direkter Vorgesetzter Seehofer, der ihn gewähren ließ, weil er die Kritik an der Flüchtlingspolitik teilt. Maaßen hat mit seiner bizarren Abschiedsrede die goldene Brücke, die Seehofer ihm gebaut hat, in Brand gesteckt. Und den ihm stets wohlgesonnenen Innenminister schwer beschädigt.