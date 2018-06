Gerade in Sachen Sané, der mit Abstand überraschendsten Nichtnominierung des deutschen WM-Kaders, hätte er einiges zur Aufklärung beitragen können, sich gleichwohl aber auch kritischen, unangenehmen Fragen stellen müssen. Was bleibt, sind viele offene Fragen. Und ein Bundestrainer, der sich zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft noch nicht in Bestform zeigt.