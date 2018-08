Was bleibt? Bei mir der Eindruck, dass Bundestrainer Löw und Teammanager Bierhoff im Großen und Ganzen weiter an ihrem Plan festhalten, ja sich festklammern an frühere Erfolge und Erkenntnisse. Die Vision vom Ballbesitz-Fußball wolle man nicht aufgeben, lediglich eine andere Balance finden, eine defensivere Spielweise anwenden, so Löw.