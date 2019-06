Man kann sich kaum mehr vorstellen, wie verbissen Homosexuelle in der Bundesrepublik verfolgt und ihrer Würde geraubt wurden. Erst 1994 wurde der "Schwulenparagraf" 175 abgeschafft. Erst 2017 wurden Menschen, die wegen ihrer Homosexualität eingesperrt wurden, rehabilitiert. Der Weg hin zur Gerechtigkeit ist also lang. Gesundheitsminister Jens Spahn will nun einen weiteren Schritt gehen und die Scharlatanerie der "Konversionstherapien" verbieten. Das ist richtig.