Niemand kann den Kirchen vorwerfen, dass sie nicht verantwortungsvoll umgehen würden mit dem Kirchenasyl. Sie verstecken nicht, sondern beherbergen. Sie arbeiten nicht gegen den Staat, sondern sie kooperieren mit den Behörden. Aber so christlich, so barmherzig dieser besondere Schutz durch die Kirchen auch immer sein mag: das Kirchenasyl ist ein Relikt aus den frühen Epochen des Christentums. In Zeiten, in Regionen, in denen Menschen staatlicher Willkür ausgesetzt sind, wird es zu einem gerechtfertigten Akt der Nothilfe. Dies trifft auf Deutschland nicht zu.