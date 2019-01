AZ-Kommentar Kiosk in Gern: Er fehlt

Kalt ist es im U-Bahnhof Gern. Und das liegt nicht an den aktuell herrschenden Temperaturen im Münchner Untergrund. Seit gut fünf Jahren steht der Kiosk im Zwischengeschoss oberhalb der U1 leer. Kein heißer Morgenkaffee, kein herzerwärmender Ratsch mit dem Betreiber, der jede Verspätung der U-Bahn so einnehmend weglächeln konnte, keine Wundertüten für die Schulkinder, niemand, der den Älteren beim Fahrkartenkauf hilft, keiner mehr, der eine Zeitschrift extra für diesen einen Kunden ins Sortiment nehmen würde, kein stummer, freundlicher Blick am Abend – all das einfach so.