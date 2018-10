AZ-Kommentar Kampf ums Maximilianeum - wird Grün das neue Weiß-Blau?

CSU hofft auf unentschiedene Wähler

Einer immerhin weiß genau, was am Sonntag zu erwarten ist: Der Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, zeigte sich am Freitag davon überzeugt, dass es für eine Koalition mit der CSU reichen werde. Falls nicht, müsse man noch die FDP dazunehmen. Schwache Hoffnungen der CSU beruhen zudem auf den hohen Anteil der immer noch unentschiedenen Wähler und der Angst vor Veränderungen. Würden sie wirklich bereit sein, den stabilen Freistaat Bayerns in Chaos zu stürzen, indem sie ihm eine mehr oder weniger handlungsfähige Koalition, womöglich noch mit drei Partnern aufzwingen? Und obendrein Bayern in Berlin schwächen? In den letzten Wochen des Wahlkampfs war dies eine zentrale Botschaft von Ministerpräsident Markus Söder.