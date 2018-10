Die rosarote Einrichtung ist schon sehr klischeehaft, das Angebot typisch so ausgerichtet, wie die Allgemeinheit denkt, dass Frauen ihren Urlaub verbringen: Obstsalat, Yoga, Gesichtsmaske, Gekicher. Aber all das ist nicht einmal, was am meisten stört: Es ist die Begründung, warum es angeblich dieses Hotel für Frauen braucht. Weil Männer Frauen gern hinterherstarren. Sie kann das nicht leiden, er kapiert nicht, dass sie das unangenehm findet. Also trennt man die Geschlechter lieber gleich. Problem gelöst? Nein.