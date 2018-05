Neuer machte zuletzt selbst wenig Hoffnung. "Ich denke nicht, dass es vorstellbar ist, dass ich ohne Spielpraxis in so ein Turnier gehe", sagte der Keeper. Ein klares Zeichen! In vier Wochen startet das Turnier - noch immer weiß der Bayern-Torhüter nicht, ob und wann er fit ist. Für Neuer wäre es sinnvoller, die Verletzung vollständig auszukurieren, statt verfrüht für die Nationalmannschaft im Einsatz zu sein.