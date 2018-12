Noch gibt’s ja einiges zu retten

Es geht um das ökologische Gleichgewicht. Man überlege sich nur mal, was passiert, wenn es in der Stadt keine Bienen mehr gibt, die Blumen bestäuben, keine Vögel mehr, die die lästigen Mücken auffressen. Deshalb: Zeit wird’s, dass die Stadt nun ernsthaft das Artensterben stoppen will. Noch gibt’s ja einiges zu retten.