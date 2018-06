Sind es 90.000 Mieter nicht wert?

In dem hätte der Freistaat nachweisen müssen, dass er nicht mehr für die GBW bezahlt hätte als ihr Marktwert war. Das alles wäre sehr schwierig und höchst risikobehaftet gewesen. Juristen sind gleichzeitig Bedenkenträger. So haben sie pflichtgemäß geraten, den Freistaat bloß nicht in ein Bieterverfahren um die GBW zu hetzen.