Man muss sagen: selbst schuld. Die CSU hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Dass Frauen in Führungsämtern kaum vorkommen, ist sicher nicht ihre größte Baustelle. Aber es ist eine, die in gewisser Weise symptomatisch ist: Die CSU verliert immer mehr den Anschluss an die Stadt – oder zumindest an große Teile der Stadtgesellschaft. Die möchte auch jüngere Gesichter auf Wahlplakaten sehen – oder zumindest einmal andere, und ja, auch weibliche.