AZ-Kommentar Flüchtlingsabkommen: Die Uhr tickt

Der große Wurf ist das Flüchtlingsabkommen zwischen Berlin und Madrid wahrlich nicht. Seit Mitte Juni wurden bei Kontrollen in Deutschland gerade einmal acht Menschen aufgegriffen, die vorher in Spanien einen Asylantrag gestellt hatten. Die Bilanz an der bayerisch-österreichischen Grenze – um die es in der neuen Vereinbarung ausschließlich geht – lautet: null. Zero. Kein einziger. Was wenig verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass die Route über Felix Austria ein Umweg ist.