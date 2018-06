Die Ideologen sind immer die anderen. Nichts trägt die Münchner CSU so sehr vor sich her wie die These, dass Rote, Grüne, Linke, Rechte oft irrational argumentierten – man selbst sei die Stimme der Vernunft. In der Drogenpolitik ist die CSU dem eigenen Anspruch noch nie gerecht geworden. Wider jede Vernunft, die Einschätzungen von Sozialarbeitern und Medizinern, die steigenden Todeszahlen, die guten Erfahrungen aus anderen Städten ignorierend, setzte man gegenüber der Drogenszene stets auf Kontrollen, Verdrängung, Strafen.