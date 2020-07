Zudem kann sich Bayern glücklich schätzen, dass bis Ende 2021 noch ein anderer Häuptling mitmischt: Karl-Heinz Rummenigge. Der Vorstandsboss ist in diesen unsicheren Corona-Zeiten ein großer Trumpf. 2002 übernahm er den Vorsitz des Gremiums, am Erfolg der vergangenen beiden Jahrzehnte war er maßgeblich beteiligt. Rummenigge erwartet noch schlimmere Corona-Folgen in der kommenden Saison. Das gilt auch für den FC Bayern. Deshalb ist es für die neue Führungstroika wertvoll, den international top-vernetzten Rummenigge weitere 18 Monate an ihrer Seite zu haben.