AZ-Kommentar Fall Skripal: Wendepunkt bei internationalen Beziehungen

Die Wahl der Waffe ist der eigentliche Affront. Der erste Einsatz eines Chemiekampfstoffes in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ist ein Vorfall, bei dem keiner mehr wegschauen kann. Moskau hat auch vorher schon auf britischem Boden missliebige Exil-Russen umgebracht. Der Fall Alexander Litwinenko lässt grüßen. Zur Zeit werden vom Innenministerium 14 weitere mysteriöse Todesfälle untersucht. Und die Anti-Terror-Polizei ermittelt im Mordfall Nikolai Gluschkow. Hatte man vorher manches ignoriert, geht das jetzt nicht mehr. Denn der Einsatz eines Nervengiftes ist ein Paradigmenwechsel. Er ist eine Provokation von neuer Qualität: Seht her, scheint Russland demonstrieren zu wollen, was wir mit Verrätern anstellen können, und es schert uns keinen Deut, wenn die Spur zurück nach Moskau führt.