Neben Langzeitarbeitslosen und Schulabbrechern umwirbt die Wirtschaft jetzt auch jüngere Rentner und Mütter, letztere sollen in Vollzeitjobs gebracht werden (hier finden Sie den Artikel zum Thema). Damit das funktioniert, ist aber ein grundsätzliches Umdenken nötig. Gerade in einer Zeit, in der immer mehr über eine zu hohe Belastung und psychische Erkrankungen klagen, müssen die Betriebe flexibler werden – und akzeptieren, dass nicht alle Arbeitnehmer so stressresistent sind und vor Kraft und Gesundheit strotzen. Erst recht, wenn nebenbei noch eine kräftezehrende Familie zu managen ist.