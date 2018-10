AZ-Kommentar Die nächste Klatsche für die CSU

Zugegeben: Die Grünen haben es der CSU nun wirklich nicht einfach gemacht, Gefallen an ihnen zu finden. Weniger Fundamentalismus bei der Formulierung ihrer Ziele hätte vielleicht zu mehr als nur formal-höflichen "Sondierungen" geführt. Aber ein Forderungskatalog, in dem jeder Einzelpunkt eine Watschn für die CSU parat hält, erschwerte einen schwarz-grünen Dialog nach dem Wahlgang von vornherein. Jetzt scheinen auch die Grünen nichts so heiß zu essen, wie sie es gekocht haben.