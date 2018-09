Das Freie-Wähler-Gesicht ist Hubert Aiwanger, der in seinem Auftreten nicht un-städtischer wirken könnte. In der Stadt laufen Freie Wähler so schnell zu anderen Parteien über, dass selbst Rathaus-Kenner Mühe haben, die aktuellen Stadträte zuzuordnen. Michael Piazolo ist ein fleißiger, ein schlauer, ein guter Politiker. Aber um in München punkten zu können, ist er alleine zu wenig.