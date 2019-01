Macron hat mit seinen europapolitischen Visionen sehr klar französische Interessen vertreten und Vorschläge gemacht, von denen er wissen musste, dass sie in Berlin auf Vorbehalte stoßen werden. Doch selbst wenn nicht alles perfekt ist: Die eingeschlagene Richtung stimmt. Nationalisten und Europa-Kritiker, die am Dienstag in Aachen gegen den Vertrag Rabatz gemacht haben, mahnen. Es gilt, die Errungenschaften zu verteidigen. Auch wenn es nicht immer leicht fällt.