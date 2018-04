Sind Sie schon mal in Kopenhagen Rad gefahren? Zwischen Anzugmenschen, Touristen und Kindern – über grüne Radlerwellen quer durch die Stadt, auf Radlwegen so breit wie der Platz für die Autos daneben? Kommt der Münchner Radler von dort heim, kämpft sich im Alltag durch die Schwanthaler- oder Rosenheimer Straße und am Wochenende durch den Wahnsinn an der Isar, kann er nur sehr traurig werden. Wie schön, dass die Stadt-Politik sich endlich am Norden orientieren will.