Der Kader genügt sowohl in der Breite als auch in der Spitze noch immer höchsten europäischen Ansprüchen, das hat sich in der Vorsaison gezeigt. Es ist im Nachgang natürlich müßig, darüber zu spekulieren, ob der Henkelpott mit einem fitten Manuel Neuer und einem Robert Lewandowski in Normalform wieder nach München gegangen wäre. Fakt ist dennoch: Der FC Bayern ist auf jeder Position mit Weltklasse-Spielern besetzt, wirkliche Verstärkungen gibt es kaum. Ein Mega-Transfer war – zumindest in diesem Sommer – nicht nötig.