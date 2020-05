Kommt es – wie am vergangenen Samstag auf dem Marienplatz – zur Verletzung von Abstands- und Maskenregeln? Hängen sich – wie zuletzt – Rechtsextreme und Spinner an den Protest an? Das hat deutschlandweit Ablehnung hervorgerufen. Wer wahr- und ernstgenommen werden will, hält besser Abstand zu den Unglaubwürdigen. Dazu ist die Debatte um die Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen, in der es um Gesundheit und Existenzen geht, viel zu ernst.