AZ-Kommentar Debatte über Organspende: Dringend aufklären

Ihre Frau, sagen die Ärzte zum fassungslosen Ehemann, hat einen Organspendeausweis. Weil Organe nur lebenden Körpern entnommen werden können und die Logistik – also der Transport von Leber, Herz, Lunge zu den schwerkrank wartenden Empfängern – schwierig sei, müsse man die Sterbende noch bis Mittwoch, vielleicht Donnerstag am Leben erhalten. Die Familie, zum Abschiednehmen gekommen, bricht zusammen. Den geliebten Menschen weitere drei Tage so zu sehen, ohne ahnen zu können, ob und wie groß das Leiden ist – für Angehörige kaum auszuhalten.