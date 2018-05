Gäbe es nicht so viele Hinweise darauf, dass er früher von der Misere gewusst hat, als er zugibt. Josefa Schmid sagt, sie habe bereits am 1. März sein Büro (noch in der Münchner Staatskanzlei) in der Sache um ein Gespräch mit Seehofer gebeten. Erfolglos. Seinen Parlamentarischen Staatssekretär (nun im Berliner Ministerium) informierte Schmid am 4. April. Zwei Tage später besuchte Seehofer das Bamf. Da wusste Leiterin Jutta Cordt wohl schon Bescheid. Trotzdem lobte der Innenminister die Arbeit des Amtes in den höchsten Tönen. Das riecht nach Inkompetenz – und stark nach Vertuschung.