Anstatt sich weiter verbal und thematisch an die AfD anzunähern, erklärt Markus Söder die Rechtspopulisten nun klar zu Feinden der Demokratie. Sie seien Teil eines internationalen Netzwerks mit "tiefen und bösen Gedanken", sagt er. Und – fügt in Anlehnung an den Slogan auf einem AfD-Wahlplakat – hinzu: "Franz Josef Strauß würde diese Partei nicht wählen, sondern bekämpfen." Ein Satz, für den die Delegierten ihren Ministerpräsidenten mit donnerndem Applaus belohnen.