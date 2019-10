Auf Papier lesen sie sich erstmal klasse, die Pläne der Stadt für die Busbeschleunigung. An vielen Stellen werden sie bestimmt ihren Zweck erfüllen. Etwa an der Donnersbergerbrücke. Hier soll die überbreite Fahrspur, die schon heute zweispurig genutzt wird, offiziell aufgeteilt werden: in eine Bus- und eine Autospur.