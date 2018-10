AZ-Kommentar Bayerns bürgerliche Regierung: Gut und Böse

Doch was ist eigentlich "bürgerlich"? SPD, Grüne und Linke, so suggeriert es der CSU-Sprachgebrauch, sind es nicht. Obwohl sogar mancher Linken-Wähler einen Schrebergarten mit Gartenzwerg sein Eigen nennen soll. Was an den führenden Repräsentanten von SPD und Grünen "unbürgerlich" sein soll, erschließt sich schon gar nicht. Sogar auf ihre roten Ballonmützen verzichten die Sozialdemokraten seit vielen Jahrzehnten.