Zum einen, weil sich erstaunlich viele in der Branche dazu berufen fühlen, sich zur Zukunftsplanung eines 23-jährigen Torhütertalents zu äußern. Mindestens ebenso verwundert der einhellige Tenor, der irgendwo zwischen "verwechselt", "falsch beraten" und "größenwahnsinnig" changiert. Warum all der Spott und all die Häme?