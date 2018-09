Am Samstag ist die mit Abstand kleinste Großdemo 2018 durch die Stadt gezogen. So könnte man es interpretieren. Sollte man aber nicht. Gegen Polizeigesetz und Hetze waren Menschen aus ganz Bayern auf der Straße. Der Miet-Horror aber bleibt in der extremen Version ein Münchner Problem. So darf man durchaus von 10.000 Städtern sprechen, die auf der Straße waren. Die Sorge – und die Wut – treiben München um. Und das zu Recht.