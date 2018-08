Die Nachricht über die bevorstehende Abschaffung der Zeitumstellung hätte kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Mit dem meteorologischen wie auch wettergefühlten Herbsteinbruch hat sich gerade in vielen Menschen der düstere Gedanke an den kommenden Winter eingeschlichen. Daran, dass es zum Feierabend um kurz nach Vier bald schon stockfinster sein wird. Da braucht es nicht einmal eine Depressionsneigung, um den Wunsch zu entwickeln, sich wie ein Bär daheim in die Höhle zu verkriechen.