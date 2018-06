Kohler: "Mir tun die Jungs leid"

Dennoch, mir tun die Jungs leid und ich muss sie auch etwas in Schutz nehmen. Ich kann mich noch sehr gut an die WM ’94 in den USA erinnern. Da haben wir gegen Südkorea knapp mit 3:2 gewonnen. Zwar kamen wir ins Viertelfinale, aber auch da gab es einige Spieler, die nicht in Turnierform gekommen sind. Und so war es diesmal in Russland eben auch. Viele Spieler hatten nicht mal ihre Normalform erreicht – und dann reicht es eben auch nicht, um gegen solche Gegner zu bestehen.