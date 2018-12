AZ-Kolumne von Martina Ertl Weihnachtsbilanz der Alpinen: Die Frauen überzeugen

Michi Wenig aus Lenggries hat ein unglaubliches Gleitvermögen, aus dem sie eigentlich noch mehr machen könnte. Auf der Strecke arbeiten, sich noch ein wenig besser bewegen, dann kann in diesem Winter für die Lenggrieserin noch etwas ganz Besonderes rauskommen, denn das, was so nicht ohne weiteres trainiert werden kann, die Fähigkeit zu gleiten, ist vorhanden. Wenn sie sich in den Trainings von den Trainern die Stellen erklären lässt, an denen jetzt noch die Hundertstel liegen bleiben, erscheint ein Weltcup-Sieg in greifbarer Nähe; auch Kira Weidle beeindruckt mit Konstanz, mit der sie in die Ränge fährt. Hinsichtlich der Teamführerin bin ebenso zuversichtlich, ich glaube, dass Viktoria gut in Form ist, auch wenn sie den ganz großen Wurf noch nicht gezeigt hat. Die Top-Five-Platzierungen zeigen, dass sie vorne mitfahren kann und ich erwarte spätestens bei der Weltmeisterschaft ein Ausrufezeichen von ihr.