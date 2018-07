Beide Nationen verfügen auch über ein unglaubliches Potenzial in der Offensive. Sind Sie eher Fan vom Trio Griezmann/Giroud/Mbappé oder eher von Hazard/Lukaku/De Bruyne?

Das ist eine gute Frage. Beide Teams verfügen über unfassbar viel Talent in der Spitze. Was die drei Belgier gegen Brasilien am vergangenen Freitag geboten haben, war ein Leckerbissen. Sie ergänzen sich so gut wie perfekt: Hazard ist dank seiner Dribblings und seiner hervorragenden Technik kaum vom Ball zu trennen, Lukaku ist körperlich sehr robust, aber gleichzeitig auch schnell und treffsicher, und De Bruyne kann jederzeit durch eine Einzel-Aktion für die entscheidende Szene des Spiels sorgen.