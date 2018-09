Im Sommer klang es nicht so, als könnten Sie sich eine Zusammenarbeit mit Markus Söder vorstellen. Jetzt schon?

SCHULZE: Wir müssen erst einmal sehen, wie die Wähler entscheiden und in welcher Verfassung die CSU dann ist. Aber das ist Spekulation. Wir konzentrieren uns auf das, was wir in der Hand haben. Wir wollen für ein möglichst gutes Wahlergebnis sorgen und dann unsere Inhalte nach vorne stellen. Am Ende ist es eben Wesenskern der Demokratie, dass alle Demokraten miteinander reden müssen.

HARTMANN: Wir haben eine Woche nach der Wahl einen Parteitag, auf dem wir entscheiden, ob wir – nach Sondierungsgesprächen – Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Aber nochmal zu Söder: Sicher gehören Personen immer dazu. Aber das Schwierigste wird sein, eine klare Linie zu finden, wie man das Land in den nächsten fünf Jahren gemeinsam zum Guten weiterentwickeln möchte.

Würden Sie darüber auch mit den kleinen Parteien sprechen? Womöglich auch über eine "Anti-Söder-Koalition"?

SCHULZE: Ein Bündnis jenseits der CSU haben Freie Wähler und FDP bereits klar ausgeschlossen.

HARTMANN: Es ist doch klar, und das ist auch das Demokratieverständnis aller politischer Parteien: Die stärkste Kraft hat nach der Wahl den Auftrag, eine Regierung zu bilden. Bei allem Optimismus gehe ich nicht davon aus, dass das die Grünen sein werden.

Spitzenduo über den Umgang mit der AfD

Beunruhigt es Sie, dass erstmals sieben Parteien in den Landtag einziehen könnten?

SCHULZE: Ich finde es eher ein seltsames Demokratieverständnis von Markus Söder, wenn er ständig davor warnt, dass wir instabile Verhältnisse bekommen. Das ist halt Demokratie! Dass sich Parteiensysteme über die Jahre verändern, merken wir auch in anderen Ländern. Da geht es dann darum, eine stabile Regierung zu bilden und gute Politik zu machen. Unsere Institutionen sind stark genug.

HARTMANN: Ich glaube nicht, dass es dauerhaft so viele Parteien sein werden. Wir haben aus gutem Grund eine Fünf-Prozent-Hürde. Wenn Parteien diese überspringen, zeigt das nicht nur eine gewisse Vielfalt, sondern auch, dass der Wunsch nach Veränderung da ist.

SCHULZE: Und das ist doch schön: Dass die Menschen – trotz Rechtsruck und Unsicherheit – wieder politischer werden und merken: Demokratie verteidigt sich nicht von selbst. Dazu gehört auch politische Protestkultur. München ist die neue Demo-Hauptstadt. Das ist großartig! Die Leute machen die Demokratie wieder zu ihrem Projekt.

Wie werden Sie im Landtag mit der AfD umgehen?

SCHULZE: Wir werden die AfD inhaltlich stellen, jede Grenzüberschreitung klar benennen und dagegen vorgehen. Wir müssen deutlich machen, dass diese Partei nicht nur rassistische Vorstellungen hat, sondern außerdem in den anderen Politikfeldern nichts Nennenswertes für die Zukunft unseres Landes bietet. Wenn eine Partei den Klimawandel leugnet und Alleinerziehende nicht als richtige Familien bezeichnet, sorry – wie will man so Zukunft gestalten? Es wird keinerlei Zusammenarbeit geben.

HARTMANN: Normalerweise rede ich im politischen Betrieb von Konkurrenten und Mitbewerbern, aber die AfD, das sind für mich Gegner. Die wollen ein anderes Staatssystem, stehen für mich auch nicht auf den Grundfesten unserer Verfassung und schreien regelrecht danach, vom Verfassungsschutz überwacht zu werden.

Blicken wir kurz nach Berlin, wo am Freitagabend das Staatsbankett für den türkischen Präsidenten stattgefunden hat. Die grüne Bundesspitze hat abgesagt, Cem Özdemir ist hingegangen. Wie hätten Sie gehandelt?

SCHULZE: Cem ist hingegangen, um zu zeigen: Erdogan, du musst es aushalten, dass die Opposition dabei ist. Das ist richtig so, ein starkes Zeichen.

HARTMANN: Cem hat in Deutschland überparteilich eine hohe Anerkennung als der Kritiker schlechthin des türkischen Regimes. Deswegen ist es richtig, dass er dort war. Ursprünglich hatten wir am selben Tag einen gemeinsamen Wahlkampftermin gehabt. Cem hat extra angerufen und gefragt, was er machen soll. Aber es ist doch klar: Er musste zu Erdogan.

Spitzenduo über den ÖPNV-Ausbau

Auch der Diesel-Skandal war mal wieder Thema in Berlin. Umrüsten? Umtauschen? Was sagen Sie?

HARTMANN: Erst einmal habe ich mich totgelacht über den Vorschlag von Andi Scheuer. 600 Euro sollen die Dieselbesitzer selber zahlen? Seit drei Jahren wissen wir, dass die Kunden betrogen worden sind von Autokonzernen, denen wir in der Wirtschaftskrise noch mit viel Geld unter die Arme gegriffen haben. Trotzdem hat die Regierung nicht den Mumm, zu sagen: Kommt für den Schaden auf, bezahlt die Hardware-Nachrüstung und wo das nicht geht, muss der Kunde entschädigt werden. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit! Ich verstehe dieses Herumeinern nicht. Letztendlich geht es doch um Summen, die die Konzerne stemmen können. Die haben in den letzten Jahren bombige Gewinne eingefahren!

SCHULZE: Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir wieder Politiker mit Haltung brauchen. Leute, die Orientierung geben, Konflikte aushalten – und sich im Diesel-Skandal mit der Autolobby anlegen.

HARTMANN: Es geht ja nicht nur darum, dass die Menschen unter der dreckigen Luft leiden. Es geht auch um den Wirtschaftsstandort Bayern. Irgendwann wird uns in China keiner mehr die dreckigen Autos abkaufen. Deshalb müssen in Ingolstadt oder München saubere Autos gebaut werden. Da muss die Politik klar die Linien vorgeben. Ob es dann ein E-Auto, Wasserstoff- oder Windgas-Auto ist, darüber sollen sich Ingenieure den Kopf zerbrechen. Aber die Politik muss den Wettbewerb der Ideen bei den Unternehmen einläuten.

Haben Sie selbst ein Auto?

HARTMANN: Nein. Ich habe meinen uralten Renault 2009 abgemeldet, weil ich mich so über die Abwrackprämie aufgeregt habe. Und ich habe für die Verschrottung bezahlt.

Und Sie, Frau Schulze?

SCHULZE: Ich habe kein Auto – aber zwei Fahrräder.

Gut für die Luft wäre auch ein Ausbau des ÖPNV. Trotzdem hadern Sie mit der zweiten Stammstrecke.

SCHULZE: Die Grünen-Stadtratsfraktion hat schon vor Jahren Antragspakete ohne Ende geschrieben: dass wir den Südring brauchen, eine Taktverdichtung, das 365-Euro-Ticket, dass wir in Tram- und Busspuren investieren müssen und und und. Aber bei diesem Thema sind SPD und CSU in München ganz dick, eine harte Lobby pro Auto. Erst jetzt bewegt sich etwas. Es wird auch Zeit. Ich erwarte, dass endlich die Planungen für Nord- und Südring beginnen. Es dauert doch sowieso alles ewig.

HARTMANN: Wir brauchen in München umgehend Lösungen! Was sofort geht, ist, die Busse gewaltig auszubauen: Bei vierspurigen Straßen in jeder Richtung eine Spur für Fahrradwege und Expressbusse rausnehmen – und die Autos nach draußen drängen. Dann wollen wir einen S-Bahn-Ring – es muss doch gar nicht jeder ins Zentrum – und dann den U-Bahn-Ausbau. Die Stammstrecke wäre für mich dann der letzte Baustein.

Sie wollen, dass Strom in Bayern bis 2030 zu 100 Prozent aus regenerativen Energien kommt. Wie soll das gehen?

HARTMANN: Mit dem Ausbau von Windkraft- und Solaranlagen. Wir haben in Bayern etwa 1.000 Windkraftanlagen, diese Zahl müsste man in den nächsten Jahren verdoppeln.

Viele Kommunen werden protestieren, wenn Sie Ihnen eine Windkraftanlage hinstellen wollen.

SCHULZE: Wir müssen uns immer bewusst sein: Wir machen das nicht, weil wir Ingenieuren Jobs verschaffen wollen, sondern weil wir eine Klimakrise haben und eine Verantwortung dafür, dass auch nachfolgende Generationen noch gut auf dieser Welt leben können. Dafür müssen wir raus aus den fossilen Energieträgern. Und ich finde ein Windrad immer noch schöner, als ein AKW, das mir um die Ohren fliegen kann oder als ein gerodetes Kohleabbaugebiet.

