Zum Auftakt geht es im September gleich gegen Frankreich. Nicht unbedingt die dankbarste Aufgabe, oder?

Doch. Die Nationalmannschaft kann froh sein, dass sie genau diesen Gegner direkt haben und nach Peru dann Holland als nächsten. Das sind schon Kaliber, die einem alles abverlangen – die Konzentration und die Anspannung sind direkt enorm. Das wird natürlich nicht einfach, aber das ist genau die Kategorie, an der die Nationalelf sich messen lassen muss. Da bekommt man relativ schnell Antworten, ein schwächerer Gegner bringt dir doch keine Erkenntnisse. Genau die braucht Jogi Löw jedoch und wird sie gegen Frankreich bekommen.

Effenberg: Schweinsteiger macht viele Dinge richtig momentan

Philipp Lahm soll der OK-Chef für die EM 2024 werden, auch einen Sitz im DFB-Präsidium bekommen. Ist er jemand, der dort etwas bewegen kann?

Aufgrund seiner Erfahrung und der Erfolge, die er in der Nationalelf gefeiert hat, ist das eine nachvollziehbare Personalie. Im Endeffekt müssen sich alle beim DFB hinterfragen, auch die Verantwortlichen.

Bastian Schweinsteiger hatte am Dienstagabend sein Abschiedsspiel mit Chicago Fire in München. Welche Bedeutung hat er für den deutschen Fußball?

Er hat einen enormen Stellenwert und in seiner Karriere alles richtig gemacht, auch den Gang nach Chicago noch mal. Um die Sprache noch besser zu lernen und ein Stück weit auch in der Anonymität zu leben. Das sind alles gute Entscheidungen, die er getroffen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Bastian in Zukunft auch wieder in Deutschland sehen werden, in irgendeiner Tätigkeit im Fußball. Er ist glücklich mit seiner Familie und darauf kommt es an. Er macht wirklich viele Dinge richtig momentan.